Köprüde tehlikeli davranış: kaputa oturup öndeki aracı ayaklarıyla itmeye çalıştı

Olay anı:

Akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde trafikte seyir halinde ilerleyen bir aracın kaputuna bir vatandaşın oturduğu görüldü. Kişi, oturduğu yerden öndeki aracı ayaklarıyla itmeye çalıştı; bu sırada aracın yanında bir başka kişinin koştuğu ve olayın bir diğer sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği belirtildi.

Trafikte yarattığı riskler:

Kaputta oturarak araçları etkilemeye çalışmak, hem o araçtaki kişiler hem de çevredeki sürücüler için ciddi bir tehlike oluşturdu. Görüntülerdeki davranış, izleyenler tarafından trafik güvenliğini tehlikeye atması nedeniyle tepki topladı. Olayın akşam saatlerinde, hareket halindeki trafikte meydana gelmesi riski daha da artırdı.

Görüntü ve kamu tepkisi:

Olay, trafikte seyir halinde bulunan başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Kamera kayıtlarında kaputa oturan kişinin öndeki aracı ayaklarıyla itmeye çalıştığı ve aracı takip eden bir kişinin koştuğu anlar net şekilde görülüyor. Paylaşılan bu tür kayıtlar, benzer davranışlara karşı toplumsal tepkiyi ve dikkat çağrısını beraberinde getiriyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilginç görüntü: Aracın kaputuna oturdu, önündeki arabayı ayağıyla itti