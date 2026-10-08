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Köprüden düşen kargo kamyonu için 40 dakikalık kurtarma operasyonu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100'de köprüden 25 metre düşen PTT kargo kamyonundaki iki yaralı, ekiplerin 40 dakikalık çalışmasıyla kurtarıldı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 18:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Köprüden düşen kargo kamyonu için 40 dakikalık kurtarma operasyonu

kaza nasıl gerçekleşti:

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 kara yolu Çaykapı kavşağında seyreden bir kargo kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araç, demir bariyerleri kırarak yaklaşık 25 metre yükseklikteki köprüden aşağı düştü ve uçtuğu alandaki beton su kemerine çarparak hurda haline geldi.

Kazayı yapan araç, PTT adına yük taşımacılığı yapan kargo kamyonuydu; araç plakasının 35 CEL 972 olduğu, sürücünün ise Zafer G. olduğu bildirildi. Kamyonda bulunan diğer yaralı kişi ise İsmail Ö. olarak kaydedildi. Kazada araçtaki kargo paketleri etrafa saçıldı.

kurtarma çalışmaları ve müdahale:

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi olay yerine sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, hurda haline gelen kabinde sıkışan yaralıların çıkarılması için çalışmaya başladı.

Ekiplerin adeta zamanla yarıştığı müdahalede, yaklaşık 40 dakika süren çalışma sonucunda sürücü ve araçta bulunan diğer kişi kabinden kurtarıldı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili Cumhuriyet savcılığı ve emniyet birimleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı; soruşturma ve delil tespiti sürüyor.

SAMSUN İSTİKAMETİNE SEYREDEN ZAFER G. İDARESİNDEKİ PTT&#039;YE AİT KARGO KAMYONU, SÜRÜCÜSÜNÜN...

SAMSUN İSTİKAMETİNE SEYREDEN ZAFER G. İDARESİNDEKİ PTT'YE AİT KARGO KAMYONU, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ NETİCESİNDE YOLDAN ÇIKTI. DEMİR BARİYERLERİ KIRAN KAMYON, YAKLAŞIK 25 METRE YÜKSEKLİKTEKİ KÖPRÜDEN AŞAĞI UÇTU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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