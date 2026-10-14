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Körfez Basket dönüş yapıp Elan Chalon'u 74-65 mağlup etti

Körfez Basket, FIBA Europe Cup F Grubu 2. haftasında sahasında Elan Chalon'u 74-65 mağlup ederek grupta kritik bir galibiyet aldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 22:02

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Körfez Basket dönüş yapıp Elan Chalon'u 74-65 mağlup etti

Körfez Basket dönüş yapıp Elan Chalon'u 74-65 mağlup etti

FIBA Europe Cup F Grubu 2. hafta maçında Körfez Basket, sahasında Fransa temsilcisi Elan Chalon'u 74-65 ile yendi. Maç, Şehit Polis Recep Topaloğlu salonunda oynandı.

Skor: 74-65

Hakemler: Paulina Gajdosz, Marius Ciulin, Tomasz Wit Langowski

maçın özeti:

Karşılaşma ilk periyotta dengeli başladı ve 1. periyot 17-18 Elan Chalon üstünlüğüyle tamamlandı. Devreye 39-38'lik skorla girildi. Üçüncü periyotta Körfez Basket oyunda ağırlığını hissettirdi ve 3. periyot sonunda skoru 56-48'e taşıdı; bu periyot maçın kırılma noktası oldu. Son periyotta farkı koruyan Körfez, rakibini 74-65 ile mağlup etti.

öne çıkan isimler:

Körfez cephesinde Johnny Davis 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Matt Mitchell 13, Oscar Cluff 12 ve Boo Buie 8 sayıyla takıma katkı verdi. Elan Chalon'da ise Clarence Nadolny 13 sayıyla öne çıktı; Grant Golden ve Jeremiah Hill 9'ar sayıyla takımlarının skor yükünü taşıdı.

Kadrolar ve teknik kadro:

Körfez Basket kadrosunda Boo Buie (8), Johnny Davis (21), Mert Akay (6), Berk Akın (3), Matt Mitchell (13), Atahan Demirtaş, Efe Sarıca, Altan Çamoğlu, Oscar Cluff (12), Alex Reese (5), Paulius Danusevicius (3) ve Filip Barna (3) yer aldı. Takımın başantrenörü Serhan Kavut.

Elan Chalon cephesinde Noa Kouakou-Heugue (2), Clarence Nadolny (13), Aher Uguak, Damian Dunn (5), Jeremiah Hill (9), Matheo Leray (7), Jacob Grandison (5), Grant Golden (9), Jeriah Horne (8) ve Carl Ponsar (7) forma giydi. Takımın başantrenörü Elric Delord.

Sonuçla birlikte Körfez Basket, F Grubu'nda ikinci haftada önemli bir galibiyet elde etti ve gruptaki konumunu güçlendirdi.

FIBA EUROPE CUP F GRUBU 2. HAFTA MÜCADELESİNDE KÖRFEZ BASKET, SAHASINDA KONUK ETTİĞİ FRANSA...

FIBA EUROPE CUP F GRUBU 2. HAFTA MÜCADELESİNDE KÖRFEZ BASKET, SAHASINDA KONUK ETTİĞİ FRANSA TEMSİLCİSİ ELAN CHALON'U 74-65 MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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