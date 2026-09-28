Körfez Basket sahasında geriden gelerek Esenler Erokspor'u 88-79 yendi

maç özeti:

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin açılış haftasında Körfez Basket, evinde konuk ettiği Esenler Erokspor'u 88-79 ile mağlup etti. Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu salonunda oynanan karşılaşmada hakem triosunu Özlem Yalman, Kaan Büyükçil ve Kerem Yılmaz oluşturdu.

maçın kırılma anları:

İlk periyodu 21-26 ile geride kapatan Körfez Basket, devreye kadar skoru 43-41 lehine çevirdi. Üçüncü periyotta farkı açan ev sahibi, üçüncü periyot sonunda skoru 64-52 yaptı ve kalan bölümde savunma disiplinini koruyarak galibiyete uzandı.

oyuncu performansları ve istatistik:

Körfez Basket cephesinde en skorer isim Johnny Davis oldu (31 sayı). Takımın diğer katkıları arasında Boe Buie 10, Matt Mitchell 12, Oscar Cluff 12 ve Filip Barna 18 sayı ile göze çarptı. Takımın başantrenörü Serhan Kavut yaşanan skora göre rotasyonunu etkili kullandı.

Esenler Erokspor'da Mike Davis 25 sayı ile takımının skor yükünü üstlendi; Errick Mccollum 14, Kevin Yebo 13, Amadou Sow 6, Keye Van Der Vuurst 5 ve Egehan Arna 5 sayı üretti. Takımın başantrenörü Ufuk Sarıca oyuncularından gelen katkılara rağmen ilk çeyreğin ardından rakibin tempo değişimine yanıt veremedi.

Maç genelinde Körfez Basket'in hücumda Johnny Davis'in skorer oyunu ve Filip Barna'nın katkıları belirleyici olurken, savunmada üçüncü çeyrekte yapılan sıkı pres skor üstünlüğünün temelini oluşturdu. Esenler Erokspor ise maçın ilk bölümünde etkili olurken ilerleyen dakikalarda skor üretiminde dalgalanma yaşadı.

Sonuç olarak Körfez Basket sezonun ilk haftasını galibiyetle açtı ve ligin ilerleyen maçları için olumlu bir başlangıç yaptı.

TÜRKİYE BASKETBOL SÜPER LİGİ’NİN İLK HAFTASINDA KÖRFEZ BASKET, KONUK ETTİĞİ ESENLER EROKSPOR’U 88-79 MAĞLUP ETTİ.