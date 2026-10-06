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Körfez gündeminde telefon diplomasisi: Bayraktaroğlu ve Al-Shuraian görüştü

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Korgeneral Khaled Daraj Saad Al-Shuraian telefonla görüştü; ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 20:32

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EDİTÖR: Elif Demir

Körfez gündeminde telefon diplomasisi: Bayraktaroğlu ve Al-Shuraian görüştü

Telefon görüşmesi:

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Khaled Daraj Saad Al-Shuraian ile telefonla görüştü.

görüşmenin odağı:

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

görüşmenin biçimi ve taraflar:

Görüşme telefonla gerçekleşti; muhataplar ikili ilişkiler ile bölgesel konular üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, KUVEYT GENELKURMAY BAŞKANI KORGENERAL KHALED...

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, KUVEYT GENELKURMAY BAŞKANI KORGENERAL KHALED DARAJ SAAD AL-SHURAİAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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