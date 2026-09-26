Körfez güvenliği dünya barışının ayrılmaz parçasıdır diyen Suudi bakanın bölgesel güvenlik çağrısı

Al Suud'un BM 81. Genel Kurulu hitabı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda New York'ta yaptığı konuşmada Körfez bölgesindeki gerilimlerin yalnızca bölgeyi değil küresel güvenliği de doğrudan etkilediğini vurguladı. Al Suud, Suudi Arabistan ve komşu ülkelerin sivil ve ekonomik tesislerine yönelik olarak ifade ettiği "açık İran saldırıları"nı kaydetti ve ülkesinin güvenlik ile egemenliğini, vatandaşlarını ve ulusal kaynaklarını koruma hakkını netticelikle savundu.

Bakan, uluslararası topluma tehditlerle mücadelede daha güçlü bir iş birliği çağrısında bulunarak, bölgesel istikrarsızlığın küresel enerji güvenliği, uluslararası ticaret ve tedarik zincirleri üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Körfez güvenliği ve deniz yolları:

Al Suud, konuşmasında açık ifadeyle "Körfez bölgesinin güvenliği, bölgenin ve dünyanın genel güvenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır" diyerek, bölgesel güvenliğin küresel sorumluluk olduğunu belirtti. Hürmüz Boğazı, Babülmendep Boğazı, Kızıldeniz ve Aden Körfezi gibi kritik deniz geçitlerinin herhangi bir tarafça baskı veya tehdit aracı olarak kullanılmasını reddetti.

Bakan ayrıca Hürmüz Boğazı için spesifik olarak, boğazdaki durumun 28 Şubat öncesindeki haline dönmesi gerektiğini söyledi ve geçişlerde herhangi bir ücret veya kısıtlama uygulanmamasını istedi. Al Suud, uluslararası sularda seyrüsefer serbestliğinin korunmasının ve deniz yollarının güvenliğinin küresel ekonomik istikrar için hayati olduğunu vurguladı.

Filistin, Yemen ve bölgesel çözümler:

Al Suud, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında yaşananlara değinerek sivillerin hedef alınmasını, insani yardımların engellenmesini, zorla yerinden etmeyi ve yerleşimlerin genişletilmesini kınadı. Adil ve kalıcı barışın ancak iki devletli çözüm ile, 1967 sınırlarında ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması yoluyla sağlanabileceğini yineledi.

Yemen meselesinde ise kapsamlı siyasi bir çözüme vurgu yapan Al Suud, Suudi Arabistan'ın insani yardım ve kalkınma desteği kapsamında sağladığı 29 milyar dolardan fazla yardım rakamını paylaştı. Bakan, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a ve ticari gemilere yönelik füze ve İHA saldırılarını kınayarak uluslararası toplumu Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı'ndaki seyrüseferi tehdit eden eylemleri kınamaya çağırdı. Ayrıca Katar, Pakistan ve diğer aktörlerin gerilimi düşürme çabalarını desteklediğini belirtti.

Enerji dönüşümü, 2030 vizyonu ve yapay zeka:

Konuşmasının diğer bölümünde Al Suud, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamındaki kazanımlarına işaret ederek enerji güvenliği ile iklim eyleminin rekabete değil birbirini güçlendiren hedeflere dönüşmesi gerektiğini savundu. Herhangi bir enerji kaynağını dışlamayan gerçekçi bir enerji dönüşümü çağrısı yaptı ve ülkenin yenilenebilir enerji, temiz hidrojen, karbon yakalama teknolojileri ile dayanıklı altyapıya yönelik yatırımlarına dikkat çekti.

Yapay zeka konusunda da uluslararası iş birliğinin önemine değinen bakan, teknolojinin sorumlu kullanımını ve kalkınmanın hizmetinde olmasını sağlamak amacıyla kapasite geliştirme ve etik çabalarına vurgu yaptı.

Al Suud konuşmasını, günümüzün çok boyutlu zorluklarının ülkelerin tek başına hareket etmesiyle çözülemeyeceği ve güvenliğin ancak BM Şartı'na uyulması, uluslararası hukuka saygı ve barışçıl çözümler yoluyla sürdürülebileceği çağrısıyla sonlandırdı. Bakan, kapsamlı ve sürdürülebilir bölgesel güvenlik düzenlemelerinin oluşturulmasını ısrarla talep etti.

SUUDİ ARABİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI FAYSAL BİN FERHAN AL SUUD, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) 81. GENEL KURULU’NA HİTABINDA, "KÖRFEZ BÖLGESİNİN GÜVENLİĞİ, BÖLGENİN VE DÜNYANIN GENEL GÜVENLİĞİNİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR" DEDİ.