turnuva ve sonuçları:

Körfez Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen voleybol turnuvası, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında gerçekleştirildi. Organizasyona ilçedeki 32 okuldan toplam 600 öğretmen katıldı. Turnuva, 8 ayrı grupta oynanan karşılaşmalarla ilerledi ve toplam 64 maç sonucunda final gününe ulaşıldı.

Finalde üçüncülük maçında Oruç Reis Anadolu Lisesi ile Milangaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Şampiyonluk mücadelesinde ise öğretmenleriyle sahaya çıkan Yeşilvadi Koleji ile Uluğbey Ortaokulu ekipleri mücadele etti. Karşılaşmaların ardından sıralama şu şekilde oluştu: Yeşilvadi Koleji birinci, Uluğbey Ortaokulu ikinci, Oruç Reis Anadolu Lisesi üçüncü, Milangaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü.

kadına yönelik şiddete karşı farkındalık:

Turnuvanın final gününde Körfez Kent Konseyi Kadın Meclisi de etkinlikte yer aldı. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen farkındalık programında birlik ve dayanışma vurgulandı; Kadın Meclisi üyeleri organizasyon kapsamında bir gösteri maçı yaptı ve katılımcılara mesajlar iletildi.

tören ve mesajlar:

Final karşılaşmaları ile kupa törenine Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Körfez Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Zehra Coşkun Salih, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Başkan Söğüt, "Öğretmenlik büyük sevgi, şefkat ve fedakarlıklarla yapılan kutsal bir meslektir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere geleceğimizi inşa eden, bilgisiyle yol gösteren, sevgisiyle ilham veren, emeğiyle aydınlık yarınlarımızı yetiştiren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Ayrıca şehit öğretmenlerimizi ve ebediyete intikal eden bütün öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" şeklinde konuştu.

Program, dereceye giren takımlara kupalarının verilmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi; etkinlik, sporun birleştirici etkisiyle öğretmenler arası dayanışmayı öne çıkardı.

KÖRFEZ'DE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN VOLEYBOL TURNUVASINDA 32 OKULDAN 600 ÖĞRETMEN MÜCADELE ETTİ.