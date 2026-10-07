Körfez Ticaret Odası'nda Öztürk'ün listesi yeniden çoğunluğu elde etti

Körfez Ticaret Odası'nda yapılan organ seçimlerinde mevcut başkan Recep Öztürk'ün yeşil listesi, çoğunluğu yeniden sağlayarak seçimi önde tamamladı. Sandıkların açılması ve sayımın ardından komite dağılımı netleşti.

seçim süreci ve oy verme saati:

Seçimler, Körfez Ticaret Odası hizmet binası'nda yapıldı. Üyeler, yeni dönem meslek komitesi ve meclis üyelerini belirlemek üzere saat 09.00'da oy kullanmaya başladı; oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Ardından sandıklar açılarak oy sayımı gerçekleştirildi.

sonuçlar ve çekilen kura:

Sayım sonucunda Recep Öztürk'ün yeşil listesi 14 meslek komitesinde üstünlük sağladı. Başkan adayı İsmail Akova'nın kırmızı listesi 5 komitede seçimi kazandı; bağımsız mavi listeler ise 2 komitede üstün çıktı. 7. meslek komitesinde ise iki liste eşit oy aldı (her iki listeye de 20 oy). Bu komitede üyeler, çekilen kura ile belirlendi.

Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte Körfez Ticaret Odası'nın yeni dönem meslek komitesi ve meclis üyeleri resmi olarak belirlenmiş oldu ve yönetimin önümüzdeki dönem çalışma takvimi bu yeni yapıyla şekillenecek.

RECEP ÖZTÜRK