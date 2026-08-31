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Körfez'de miniklerin kupasız futbol şenliği 30 Ağustos'u coşkuyla tamamladı

Körfez Belediyesi'nin 24-30 Ağustos'ta düzenlediği, Alparslan Ersel Sayarı anısına yapılan futbol şenliğine 2015-2017 doğumlu 300 sporcu ve 13 kulüp katıldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 14:38

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Körfez'de miniklerin kupasız futbol şenliği 30 Ağustos'u coşkuyla tamamladı

körfez'de kupasız futbol şöleni

Körfez Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen futbol şenliği, ilçedeki altyapı kulüplerinden 2015, 2016 ve 2017 doğumlu çocukların katılımıyla tamamlandı. Etkinlik, turnuva geleneğinin dışına çıkarak şampiyon belirlemedi; amaç maç tecrübesi ve sporun birlikteliğini güçlendirmekti.

etkinliğin ayrıntıları:

Şenlik 24-30 Ağustos tarihlerinde Körfez Esentepe Stadı'nda gerçekleştirildi. Organizasyona, ilçedeki altyapı takımlarından toplam 300 minik sporcu ve 13 kulüp katıldı. Etkinlik, TFF saha komiseri Alparslan Ersel Sayarı anısına düzenlendi ve ismi şenliğe verildi.

belediye başkanının vurguları ve kapanış töreni:

Kapanış töreninde konuşan Şener Söğüt, kulüplere, yöneticilere ve sporcu ailelerine teşekkür etti; organizasyonun dostluk ve takım ruhunu kutladığını belirtti. Söğüt, çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimi ile sosyalleşmeleri açısından sportif faaliyetlerin önemine dikkat çekerek, 'Sahada sergilenen centilmenliğin skordaki sayılardan çok daha değerli olduğunu' vurguladı ve ilçeyi sporun merkezi yapma hedefini yineledi.

Konuşmaların ardından katılımcı takımlara katılım belgeleri, kupa ve madalyalar takdim edildi. Törende ayrıca şenliğe adının verildiği merhum Alparslan Ersel Sayarı'nın oğlu Gürol Sayarı'ya bir teşekkür plaketi sunuldu.

Etkinliğe katılan takımlar arasında Körfez Gençlerbirliği, İlimtepe Gençlerbirliği, Körfez Vefaspor, Kirazlıyalıspor, Hereke Yıldızspor, Yeniyalı Barbarosspor, Körfezkentspor, Olimpikspor, Taşköprü Birlikspor, Körfez Esenspor, Herges Spor, Körfez İlçe Birlikspor ve Çamlıtepespor yer aldı.

KÖRFEZ&#039;DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN VE İLÇEDEKİ AMATÖR...

KÖRFEZ'DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN VE İLÇEDEKİ AMATÖR KULÜPLERDEN 300 MİNİK SPORCUNUN KATILDIĞI FUTBOL ŞENLİĞİ, KUPA İLE MADALYA TAKDİM TÖRENİYLE SONA ERDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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