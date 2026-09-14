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Körfez'de şehit aileleriyle buluşma: terörsüz türkiye için birlik çağrısı

Körfez Belediyesi programında protokol ve şehit aileleri bir araya geldi; terörsüz Türkiye hedefi vurgulanarak birlik, kardeşlik ve sorumluluk mesajı verildi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 10:51

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Körfez'de şehit aileleriyle buluşma: terörsüz türkiye için birlik çağrısı

programın detayları:

Körfez Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen programda, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt öncülüğünde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okudan, partililer ve şehit aileleri bir araya geldi. Toplantı, şehit yakınlarıyla doğrudan temas ve taleplerin dinlenmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Program sırasında protokol üyeleri, şehit aileleriyle ilgilendi; toplumun ortak değeri olarak kabul edilen şehit yakınlarının hak ve hassasiyetlerine özen gösterilmesinin önemine dikkat çekildi.

birlik ve sorumluluk vurgusu:

Başkan Söğüt, şehitlerin geride bıraktığı emanetlere sahip çıkmanın herkes için büyük bir sorumluluk olduğunu belirtti. Söğüt şu değerlendirmeyi yaptı: "Amacımız, hedefimiz; bin yıldır olduğu gibi bu vatan topraklarında huzur, barış ve kardeşlik içinde birlikte yaşamaktır. Analar ağlamasın, kan dökülmesin. Artık hiçbir annenin evladının acısıyla yüreği yanmasın, hiçbir aile şehit haberiyle sarsılmasın istiyoruz. Bu anlayışla, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz".

Toplantıda ayrıca, "Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşmak için toplumsal dayanışma, devlet-sivil toplum iş birliği ve kapsamlı destek mekanizmalarının önemine işaret edildi. Yetkililer, birlik ve kardeşliği güçlendirecek adımların kararlılıkla atılacağı mesajını paylaştı.

Program, şehit ailelerinin beklentilerinin dinlenmesi ve yerel düzeyde destek süreçlerinin pekiştirilmesi yönünde somut adımlar atılması çağrısıyla sonlandı; katılımcılar dayanışma ve ortak sorumluluğun altını çizdi.

KÖRFEZ BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN PROGRAMDA ŞEHİT AİLELERİYLE BİR ARAYA GELEN PROTOKOL...

KÖRFEZ BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN PROGRAMDA ŞEHİT AİLELERİYLE BİR ARAYA GELEN PROTOKOL ÜYELERİ, BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VEREREK "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" HEDEFİNİN ÖNEMİNE DİKKATİ ÇEKTİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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