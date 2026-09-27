Körfez'de sokak ortasında öldürülen kadın: zanlı gözaltında

Olayın gelişimi:

Gece saatlerinde Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi Vadi Sokak'ta meydana gelen olayda, 37 yaşındaki Fatma Çiğil eski eşi tarafından sokakta takip edildi. İddiaya göre, peşinden koşan İ.Ç. Çiğil’e silahla ateş açtı. Ağır yaralanan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma ve gözaltı:

Olayın ardından kaçan İ.Ç., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet birimleri olay yerinde inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KOCAELİ’NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE ESKİ EŞİ FATMA ÇİĞİL’İ SOKAKTA SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN İ.Ç., POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.