Körfezli karateciler İstanbul'da kürsüleri doldurdu

Körfez Gençlerbirliği SK'nın genç karatecileri, 12-13 Eylül tarihlerinde İstanbul Sultanbeyli Belediyesi Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Yıldızlar Karate Ligi 2. Etap Şampiyonası'na 17 sporcu ile katıldı. Zorlu müsabakalar sonunda takım, 9 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 13 madalya ile turnuvayı tamamladı.

altın madalyacı gençler:

Tatamide birinciliğe çıkan sporcular şöyle: Ertuğrul Poyraz (11 yaş, 35 kg), Hiranur Yıldırım (11 yaş, 38 kg), Kumsal Lina Ayçiçek (11 yaş, 32 kg), Elif Yüsra Aydın (10 yaş, 35 kg), Muhammed Eymen Ertuğrul (9 yaş, 38 kg), Eriç Mert Urak (9 yaş, 29 kg), Alparslan Muhammed Eraslan (8 yaş, 26 kg), Begüm Yüce (8 yaş, 26 kg) ve Hatice Kübra Adıgüzel (8 yaş, 23 kg).

gümüş ve bronz madalyalar:

Takımın gümüş madalyasını Abdullah Oğuzkağan Eraslan (10 yaş, 41 kg) alırken, bronz madalya kazanan sporcular Beren Elif Çelebi (12 yaş, 40 kg), Hatice Özdemir (11 yaş, 38 kg) ve Eymen Tarık Urak (11 yaş, 45 kg) oldu. Elde edilen dereceler, kulübün farklı yaş ve kilo kategorilerinde gösterdiği güçlü performansı ortaya koydu.

Körfez Gençlerbirliği'nin 17 kişilik kafilesiyle tamamladığı bu turnuva, takımın altyapı çalışmaları ve sporcu gelişimindeki istikrarına işaret etti. Kulüp ve kentteki sporseverler, genç sporcuların başarılarıyla gurur duydu.

KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ’NİN KARATECİLERİ, İSTANBUL’DA DÜZENLENEN TÜRKİYE YILDIZLAR KARATE LİGİ 2. ETAP ŞAMPİYONASI’NDA 9 ALTIN, 1 GÜMÜŞ VE 3 BRONZ OLMAK ÜZERE TOPLAM 13 MADALYA KAZANDI.