Korgan'da iki cinayet: önce oğul sonra anne defnedildi

Olayın seyri:

Ordu'nun Korgan ilçesi Yenipınar Mahallesi'nde yaşanan olaylar zinciri iki gün içinde iki cana mal oldu. 6 Ekim tarihinde mahallede çıkan bıçaklı kavgada Orhan Artça (40) bıçaklanarak hayatını kaybetti. Bu olayın şüphelisi İbrahim E. (26) gözaltına alınıp tutuklandı.

Ardından 8 Ekim sabahı aynı mahallede, Husumetli oldukları aileye giden Nezaket Artça (62) ile burada tartışma çıktı. Tartışma sırasında Nezaket Artça'nın, akrabası Emine Artça (72)'yı ahır önünde kürekle başından yaraladığı bildirildi. Bu sırada olaya müdahale eden Hacer E. (52), Nezaket Artça'yı tabancayla vurarak öldürdü.

Cenaze töreni:

Hayatını kaybeden Nezaket Artça için Yenipınar Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Nezaket Artça aynı mahalledeki mezarlıkta defnedildi. Toplum üyeleri ve yakınları cenazede hazır bulundu.

Soruşturma ve yargılama:

Olayın ardından gözaltına alınan Hacer E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı ve Ünye cezaevi'ne gönderildi. Önceki olayın şüphelisi İbrahim E. (26) de tutuklu bulunuyor. Yetkililer, her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Yerel düzeyde yaşanan bu ardışık şiddet olayları, mahallede derin üzüntü ve tedirginliğe yol açtı. Olayların husumet ve anlık çatışma dinamikleri çerçevesinde geliştiği, adli süreçlerin netleşmesiyle daha fazla ayrıntının gündeme geleceği belirtiliyor.

ORDU'NUN KORGAN İLÇESİNDE, İKİ GÜN ÖNCE ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA OĞLUNU KAYBEDEN, ARDINDAN HUSUMETLİ OLDUĞU AİLEDEN BİR KADIN TARAFINDAN TABANCAYLA VURULARAK ÖLDÜRÜLEN NEZAKET ARTÇA (62), SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.