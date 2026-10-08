Korgan'da peşi sıra kayıplar: önce oğlu, ardından eşi öldürüldü

olayın gelişimi:

Olay, Korgan ilçesi Yenipınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre iki gün önce oğulları Orhan Artça bıçaklanarak öldürüldü. Ardından Nezaket Artça (62), oğlunu bıçaklayan kişinin ailesinin evine gitti.

Ev yakınında yaşanan tartışmada Nezaket Artça, evin yanındaki ahır önünde Emine A.'yı (72) elindeki kürekle başından yaraladı. Olayı gören Emine A.'nın kızı Hacer E. (52) yanında bulunan ruhsatlı tabancayla ateş etti. Nezaket Artça olay yerinde hayatını kaybetti; başından yaralanan Emine A. önce Korgan Devlet Hastanesi'ne, ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hacer E. olayda kullandığı tabancayla birlikte polis tarafından gözaltına alındı.

aile fertlerinin söylemleri:

Baba Ali Artça (61), iki gün içinde önce oğlunu, ardından eşini kaybetmenin acısını dile getirdi: "Çocuğumu dün defnettim. Şimdi hanımım morgda, yarın Allah izin verirse onu da toprağa vereceğiz." Artça, oğlunu bahçeden merdiven almak için patpat motoruyla gönderdiğini, gittiği yerde katledildiğini anlattı.

Ailenin bir diğer ferdi, Naciye Artça (35), annesinin oğlunun kanını örtmek amacıyla olay yerine gittiğini belirterek, "Annem oğlunun kanını örtmeye gitmiş. Haberi olsaydı boş gitmezdi" dedi.

hukuki süreç ve soruşturma:

İki gün önceki olayda Orhan Artça'yı bıçaklayan İbrahim E. tutuklanmıştı. Bugünkü saldırının ardından Hacer E. gözaltına alındı ve olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Yetkililer, soruşturmanın seyrine göre hukuki işlemlerin devam edeceğini bildirdi.

Husumetlileri tarafından önce oğlu, sonra eşi öldürülen Ali Artça: "Çocuğumu dün defnettim, şimdi hanımımı toprağa vereceğim"