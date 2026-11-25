Sait Korgan, Ordu'nun Korgan ilçesinde belediye başkanı olarak sürdürdüğü görevinde parti üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. Korgan paylaşımında İYİ Parti ile ilişiğini kestiğini belirtti ve bundan sonra görevine bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.

istifa açıklaması:

Belediye Başkanı Sait Korgan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İYİ Parti üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi. Korgan paylaşımında, "Bugün itibarıyla mensubu olduğum siyasi partiden istifa ederek bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

göreve bağımsız devam edecek:

Açıklamada Korgan, belediye başkanlığı görevine kesintisiz şekilde devam edeceğini vurguladı. Paylaşımdaki ifadeye göre bundan sonra görevini bağımsız belediye başkanı olarak sürdürecek.

BELEDİYE BAŞKANI SAİT KORGAN