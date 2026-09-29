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Korhan Ekiz Bulvarı'nda çarpışma: motosiklet sürücüsü Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

İlkadım ilçesi Korhan Ekiz Bulvarı'nda motosikletin 55 E 2705 plakalı otomobilin arka sağ tarafına çarpması sonucu sürücü Ali İhsan Kılıç yaralandı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Korhan Ekiz Bulvarı'nda çarpışma: motosiklet sürücüsü Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

kaza ayrıntıları:

Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Ali İhsan Kılıç idaresindeki 55 ANR 748 plakalı motosiklet, Ahmet Köksal yönetimindeki 55 E 2705 plakalı otomobilin arka sağ tarafına çarptı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

müdahale ve tedavi:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücü Ali İhsan Kılıç'a ilk müdahaleyi yaptı ve Kılıç'ı ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

polis incelemesi:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; ekipler olay yerinde keşif ve tespit çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturmaya ilişkin ayrıntılar, yetkililer tarafından paylaşılacak.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN OTOMOBİLE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA...

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN OTOMOBİLE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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