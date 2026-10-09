Koridorda oyununu kesen çocuk Türk bayrağını öpüp alnına koydu

olay anı:

Elazığ'da bulunan Çatalçeşme İlkokulu koridorlarında kaydedilen görüntüler, kısa ve dikkat çekici bir anı yansıtıyor. 2. sınıf öğrencisi Miran Batın Canpolat, arkadaşlarıyla oyun oynarken aniden durdu ve koridorda asılı duran bayrağın bulunduğu yöne yöneldi.

minik öğrencinin davranışı:

Miran koştuğu sırada dönerken bayrağın yanına gelmeyi başardı; bayrağı nazikçe tutup öptü ve alnına koydu. Bu küçük ama anlamlı hareketin ardından çocuk, oyuna kaldığı yerden devam etti.

görüntülerin yansıması:

Kameralara yansıyan o anlar, minik öğrencinin Türk bayrağına yönelik sevgisini ortaya koydu ve çevredeki kişilerin dikkatini çekti. Olay, okul koridorunda yaşanan içten bir an olarak kayıtlara geçti.

ELAZIĞ’DA BİR İLKOKULDA EĞİTİM GÖREN 2. SINIF ÖĞRENCİSİ MİRAN BATIN CANPOLAT, ARKADAŞLARIYLA OYUN OYNADIĞI SIRADA BİR ANDA DURUP ASILI OLAN TÜRK BAYRAĞINI ÖPÜP ANLINA KOYDU. ARDINDAN OYUNUNA DEVAM EDEN MİNİK ÖĞRENCİNİN SEVGİ DOLU HAREKETİ KAMERALARA YANSIDI.