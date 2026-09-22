Koridorlarda büyüyen iki genç doktor doğdukları hastaneye döndü

İnegöl'de mesleğin nesilden nesile aktarıldığı hikâye

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yıllarca sağlık sektöründe görev yapan iki çalışanın çocukları, anne ve babalarının izinden giderek doktor oldu. İnegöl Devlet Hastanesi çatısı altında dünyaya gelip büyüyen İrem Demiray ile İlkay Murat Süner, 2026 mezuniyetlerinin ardından doğdukları kuruma hekim olarak atandı.

Aile bağları ve kurum kültürünün etkisi:

Hastanede uzun yıllar hizmet veren isimler arasında 19 yıldır güvenlik görevlisi olan Sevinç Demiray (52) ile 30 yıldır laboratuvar teknisyeni olarak çalışan Ersural Süner (58) bulunuyor. İki sağlık çalışanının çocukları, küçük yaşlardan itibaren hastane ortamını yakından tanıdı ve ailelerinin mesleğe bağlılıkları onların meslek seçiminde belirleyici oldu.

İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. İlyas Sarı, olayın kurum için ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. Sarı, 'Hastanemizde görev yapan iki değerli çalışma arkadaşımızın evlatlarının hekim olarak aramıza katılmış olmaları bizim için ayrı bir mutluluk ve sevinç kaynağı. Yıllarca sağlık hizmeti vermiş olan mesai arkadaşlarımızın mesleki sevgiyi ve birikimlerini çocuklarına da aktararak bu mesleği tercih etmiş olmaları gerçekten çok kıymetli' dedi. Başhekim ayrıca hastanenin sadece sağlık hizmeti sunan bir kurum olmadığını, aynı zamanda güçlü bir meslek ve dayanışma ailesi olduğunu vurguladı.

Çocukluktan tıp fakültesine, aynı koridorlara dönüş:

Doktor İrem Demiray (24), Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2026'da mezun oldu ve atamasında ilk tercihi doğduğu hastane olan İnegöl Devlet Hastanesi oldu. Annesiyle aynı kurumda görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İrem, çocukluğundan beri annesinin yanında hastaneye sıkça geldiğini ve bu deneyimin meslek seçimini etkilediğini belirtti.

Doktor İlkay Murat Süner (24) ise Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2026 mezunu olarak İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde göreve başladı. Babasıyla lisede birlikte hastaneye gidip geldiğini, bu sayede hastane ortamına alıştığını anlatan İlkay Murat Süner, 'Bu hastanede doğdum' sözleriyle kurumla kurduğu bağı özetledi ve yaşadığı şehirde hizmet vermekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Babaları adına konuşan laboratuvar teknisyeni Ersural Süner, oğlunun küçük yaşlardan itibaren hastaneye gelmeye alışkın olduğunu, yalnızca tıp fakültesini tercih ettiğini ve bunun sonucu olarak onun için gurur duyduğunu söyledi. Benzer şekilde güvenlik görevlisi Sevinç Demiray de kızının doğduğu hastaneye doktor olarak atanmasından aile olarak büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

İnegöl Devlet Hastanesi'nde iki ayrı ailede yaşanan bu gelişme, yıllarca aynı kurumda görev yapan çalışanların meslek sevgisinin çocuklarına nasıl ilham olabildiğini gösteriyor. Genç hekimlerin doğdukları ve büyüdükleri hastaneye hekim olarak dönmeleri, hem kurum içindeki bağlılığı hem de sağlık hizmetinde sürekliliği simgeleyen dikkat çekici bir örnek olarak değerlendiriliyor.

Hastanenin yöneticileri, mesleki deneyimlerin ve aile içi desteğin meslek seçimindeki rolüne dikkat çekerek, genç doktorlara meslek hayatlarında başarı dileklerini iletti. Bu hikâye, sağlık çalışanlarının nesiller boyu süren emeklerinin sadece bireysel değil toplumsal bir değer yarattığını da ortaya koyuyor.

Hastane koridorlarında büyüdüler, doktor olarak geri döndüler