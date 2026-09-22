Koridorlarda büyüyüp doktor olan iki genç, İnegöl Devlet Hastanesi'ne döndü

İnegöl'de iki ailenin meslek sevgisi çocuklarına ilham oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yıllardır sağlık sektöründe görev yapan iki çalışanın çocukları, anne ve babalarının izinden giderek doktor oldu. İnegöl Devlet Hastanesi’nde doğup büyüyen ve küçük yaşlardan itibaren hastane ortamına alışan genç hekimler, mezuniyetlerinin ardından aynı hastaneye atandı.

Ebeveynlerin yıllarca süren hizmeti:

Sevinç Demiray 19 yıldır İnegöl Devlet Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. 52 yaşındaki Demiray, kızının çocukluğundan beri hastaneye sıkça gelip gitmesinin meslek tercihinde etkili olduğunu söylüyor. Diğer tarafta Ersural Süner 30 yıldır laboratuvar teknisyeni olarak aynı kurumda görev yapıyor. 58 yaşındaki Süner, oğlunun küçükken babasının mesaisine eşlik ettiğini ve bu yakınlığın tıp fakültesi tercihinde belirleyici olduğunu ifade etti.

Genç hekimlerin dönüşü ve ilk tercihleri:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2026 yılında mezun olan Dr. İrem Demiray (24) ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 2026 mezunu Dr. İlkay Murat Süner (24), mezuniyetlerinin ardından tercihlerini doğdukları ve büyüdükleri hastaneden yana kullandı. Her iki genç de atamalarının ardından İnegöl Devlet Hastanesi’nde göreve başladı; Dr. İlkay Murat Süner Acil Servis’te çalışıyor.

Dr. İrem Demiray, “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2026 mezunuyum. İnegöl Devlet Hastanesi’nde doğdum. Atamalarımda da ilk tercihim İnegöl Devlet Hastanesi oldu ve buraya atandım.” diyerek ailesine teşekkür etti. Dr. İlkay Murat Süner ise çocukluk yıllarında babasıyla birlikte hastaneye gelip gittiğini, bu nedenle sağlık ortamına erken alıştığını belirtti: “Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 2026 mezunuyum. Şu anda İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde doktor olarak çalışıyorum. Aynı zamanda bu hastanede doğdum.”

Kurumsal bakış ve nesilden nesile aktarılan meslek sevgisi:

İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. İlyas Sarı, iki çalışanın çocuklarının hekim olarak aralarına katılmasının kurum için ayrı bir mutluluk olduğunu vurguladı. Sarı, “Hastanemiz sadece bir sağlık kuruluşu değil, aynı zamanda güçlü bir meslek ve dayanışma ailesidir. Bazı emekler sadece bugün ile sınırlı kalmaz, nesilden nesile taşınır. Biz bugün burada bunun en güzel örneklerinden birisine şahitlik ediyoruz” sözleriyle sürecin anlamına dikkat çekti.

Her iki ailenin üyeleri de çocuklarının seçimlerinde hastane ortamının ve ailenin verdiği desteğin belirleyici olduğunu belirtti. Süner, oğlunun küçük yaşlardan itibaren hastaneye alıştığını, sırf tıp fakültesini yazdığını ve başarılı olarak istediği branşı kazandığını dile getirdi. Demiray ise kızının doktor olarak doğduğu hastanede göreve başlamasının aile için büyük mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

İnegöl Devlet Hastanesi’nde yaşanan bu iki ayrı aile hikâyesi, sağlık çalışanlarının mesleki birikim ve sevgisini çocuklarına aktararak nasıl yeni nesil hekimler yetiştirebildiğini gösteren somut bir örnek oluşturuyor. Doğdukları koridorlara hekim olarak dönen gençlerin ilçeye ve hastaneye katkısı, kurum içindeki bağlılığı ve mesleki sürekliliği ön plana çıkarıyor.

AYNI HASTANEDE EBEVEYNLERİYLE BİRLİKTE GÖREV YAPAN GENÇ DOKTORLARIN HİKÂYESİ, MESLEĞİN NESİLDEN NESİLE AKTARILMASININ DİKKAT ÇEKİCİ ÖRNEKLERİNDEN BİRİ OLDU.