Korkuteli davasında ağırlaştırılmış müebbet alan sanık jandarma tarafından yakalandı

mahkeme kararının ardından yakalama emri:

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, nitelikli cinsel saldırı sonucu ölüme neden olma suçundan yargılanan Şükrü E.'yi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, takdiri indirim uygulamadan, karar duruşmasına katılmayan sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına karar vererek hakkında yakalama emri çıkardı. Mahkemenin 15 Eylül 2026 tarihli yakalama emri doğrultusunda jandarma ekipleri Şükrü E.'yi yakaladı; şüpheli, Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi ve mahkemece tutuklandı.

olaya ilişkin iddianame ve adli tıp değerlendirmesi:

Olay, 10 Kasım 2023 tarihinde Korkuteli ilçesi Avdan Mahallesi'nde meydana geldi. Hatice Temel, ameliyat geçiren okul arkadaşını geçmiş olsun ziyaretine gittiği sırada evde darp edilip nitelikli cinsel saldırıya uğradı ve yaşamını yitirdi. İddianamede, saldırının sanık tarafından eşinin evde olmadığı bir zamanda gerçekleştirildiği belirtildi.

Dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporu, darp ve cinsel saldırının oluşturduğu efor ve stresin Temel'in mevcut kronik kalp-damar hastalığını tetiklediğini ve saldırı ile ölüm arasında neden-sonuç ilişkisinin bulunduğunu değerlendirdi.

Olay sonrası tutuklanan Şükrü E., bir yılı aşkın süre cezaevinde kaldıktan sonra 14 Kasım 2024'te tahliye edilmiş ve yargılamasına tutuksuz devam edilmişti. Mahkeme kararının ardından gerçekleştirilen yakalama ve sevk işlemleri sonucu şüpheli yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HATİCE TEMEL