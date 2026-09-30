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Korkuteli devlet hastanesine dört uzman doktor göreve başladı

Korkuteli Devlet Hastanesi'ne psikiyatri, iç hastalıkları, fizik tedavi ve KBB uzmanı olmak üzere dört yeni doktor atandı; poliklinik hizmetleri genişledi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Serkan Varol

Korkuteli devlet hastanesine dört uzman doktor göreve başladı

Korkuteli devlet hastanesinde uzman kadro güçlendi

Korkuteli Devlet Hastanesi'ne atanan dört yeni uzman doktor görevlerine başlamasıyla polikliniklerdeki hizmet yelpazesi genişledi ve ilçe halkının sağlık erişiminde iyileşme hedefleniyor.

atanan uzmanlar ve poliklinik hizmetleri:

Psikiyatri Uzmanı Dr. Yağmur Karaca, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayten Feyza Çoban Kızılkaya, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aslı Karadağ Özdemir ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Atakan Özturan poliklinik hizmetlerine başladı. Yeni atamalar hastanenin uzman kadrosunu artırarak randevu, takip ve uzmanlık gerektiren tedavilerde kapasitenin güçlenmesine katkı sağlayacak.

hastane yönetiminin değerlendirmesi:

Korkuteli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Berna Gencel atamalarla ilgili olarak, İlçe halkına en üst seviyede hizmet vermeye devam ediyoruz. Devlet hastanesi olarak sağlıkta kaliteyi artırmak ve vatandaşlara bu konuda gerekli hizmeti vermek gayreti içerisindeyiz. En iyi sağlık sonuçlarına ulaşmak amacıyla ihtiyacı olan herkese hasta ile çalışan güvenliği ve memnuniyetinden ödün vermeden yeterli kaynaklara sahip tesislerde, iyi eğitilmiş uzmanlar ve sağlık personeli tarafından doğru uygulamalarla, doğru zamanda eşit hizmetin sağlanmasın amaçlıyoruz

Hastane yönetimi, yeni uzmanların göreve başlamasının ardından halkın temel sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaşmasını ve kalite odaklı uygulamaların sürdürülmesini hedeflediklerini vurguladı.

KBB UZMANI ATAKAN ÖZTURAN

KBB UZMANI ATAKAN ÖZTURAN

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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