Korkuteli'de bıçaklı saldırı:

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen bıçaklı saldırıda ağır yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, Uzunoluk Mahallesindeki Galericiler Sitesi yanında bulunan bir iş yerinde, gece 02.30 sıralarında bildirildi.

olayın ayrıntıları:

İlk müdahale için Korkuteli Devlet Hastanesine getirilen şahıs, daha sonra hayati tehlike gerekçesiyle Antalya Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan Bekir Deniz (26), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanedeki ilk ifadesinde kendisini bıçaklayan kişinin ağabeyi olduğunu söylediği belirtilen yaralının beyanı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

soruşturmanın seyri:

Olayın şüphelisi olarak belirlenen A. D. (35), polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, iddia edilen alacak verecek meselesi nedeniyle iki kardeş arasında tartışma çıktığını tespit etti ve olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın kesin nedeni ve değerlendirmeler, yürütülen inceleme sonucunda netleşecek.

Gözaltına alınan şüpheli ve olayla ilgili delillerin incelenmesiyle soruşturma ilerletilirken, kolluk kuvvetleri çevredeki görgü tanıklarının ifadelerine ve olay yerindeki bulgulara dayalı çalışmayı sürdürüyor.

OLAY YERİ