Korkuteli'de gece saldırısı: boşanma aşamasındaki eş ve kayınlarını öldürdü

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Karakuyu Mahallesi'nde gece saat 03.30 sıralarında yaşanan olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Sefer Coşkun (38) evine gittiği boşanma aşamasındaki eşi ve kayın ailesine ateş açtı. Olayda Ayşegül Coşkun (36), kayınpederi Ahmet Engel (65) ve kayınvalidesi Cemile Engel (63) yaşamını yitirdi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Coşkun ile ailesi arasında henüz açıklanmayan nedenle bir tartışma çıktı. Tartışmanın ardından zanlı, uyumakta olan eşini ve kayınlarını tabancayla vurarak ağır biçimde yaraladı. İhbar üzerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi olay yerine sevk edildi; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde üç kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sırasında evde bulunan üç çocuk, jandarma tarafından derhal koruma altına alındı. Zanlı olay yerinden kaçtı; arazide saklanmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

şüphelinin ifadesi ve adli süreç:

Gözaltına alınan Sefer Coşkun, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı ve Döşemealtı Cezaevi'ne gönderildi. Soruşturma kayıtlarına geçen ifadesinde boşanma sürecinde olduklarını belirten Coşkun'un, olaydan herhangi bir pişmanlık duymadığı ve "Yine olsa yine yaparım" şeklinde konuştuğu aktarıldı.

Soruşturma detayları ve olayın nedeni resmi makamlarca soruşturulmaya devam ediyor. Olayın hukuki boyutu, zanlının hakkında bulunan uzaklaştırma kararı ve basına yansıyan ifadeleriyle birlikte adli süreç içerisinde değerlendirilecek. Koruma altına alınan çocukların sağlık ve sosyal hizmet gereksinimleri için yetkililer tarafından önlemler alınmıştır.

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