Korkuteli'nde boşanma sürecindeki eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldüren zanlı tutuklandı

olayın gelişimi:

Olay, gece saat 03.30 sıralarında Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Sefer Coşkun (38), boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Coşkun (36)'un ailesinin yaşadığı eve geldi. Çıkan tartışmanın ardından Coşkun, henüz belirlenemeyen nedenle evde uyuyan eşi ile kayınpederi Ahmet Engel (65) ve kayınvalidesi Cemile Engel (63)'e tabancayla ateş etti.

ilk müdahale ve yasal süreç:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde üç kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayı gören ve evde bulunan 3 çocuk koruma altına alındı. Kaçan şüpheli, arazide kaçarken jandarma ekiplerince yakalandı.

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Sefer Coşkun, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğince tutuklanan zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Döşemealtı Cezaevi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; jandarma ekipleri delil toplama ve olayın nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

ÖLDÜRÜLEN CEMİLE ENGEL