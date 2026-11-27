Korkuteli OSB'de görev değişimi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) öncülüğünde kurulan Korkuteli Organize Sanayi Bölgesi yönetiminde yeni dönem resmen başladı. Önceki dönem ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yayla, Korkuteli OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Atama, projenin merhum ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar tarafından önem verilen vizyonun sürdürülmesi hedefiyle gerçekleşti.

Yeni yönetim ve görev dağılımı:

Yönetim kurulunda görev alan diğer isimler de belirlendi. ATSO 42. Grup (Uzmanlaşmış Destek Hizmetleri) Meclis Üyesi Serkan Bahar yönetim kurulu başkan yardımcısı olurken, yönetim kurulu üyeleri arasında ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Tat, ATSO 11. Grup (Orman Ürünleri İşlenmesi ve Ticareti) Meclis Üyesi Bora Sinanoğlu ve ATSO’nun önceki dönem Meclis Üyesi Barış Büyükyörük yer aldı. Yönetim yapısının, OSB’nin yatırımcılara açılması ve üretimin bölgeye çekilmesi yönündeki hedeflere odaklanacağı vurgulandı.

ATSO yetkilileri, Korkuteli OSB'nin Antalya’nın sanayi altyapısını ilçelere taşıma hedefinin bir parçası olduğunu hatırlattı. Proje, ATSO’nun yüzde 82 ortaklık payı ile yürütülüyor ve Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından güçlü destek sağlanıyor.

yönetimden mesajlar:

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Bahar, Mustafa Yayla’yı tebrik ederek Korkuteli OSB’nin Oda açısından taşıdığı önemi şu sözlerle dile getirdi: "Korkuteli OSB, ağabeyim Ali Bahar’ın çok emek verdiği, büyük hayaller kurduğu projelerden biri. Antalya’nın üretim gücünü ilçelerimize taşımak, yeni yatırımların ve istihdamın önünü açmak adına çok kıymetli bir adım. Ali başkanımızın Korkuteli’yi güçlü bir sanayi merkezi haline getirme hayalini gerçeğe dönüştürmek için Odamızın ortaya koyduğu emeğin bugün de aynı heyecanla devam etmesi çok önemli. Şimdi hep birlikte bu emeği tamamına erdirme ve Korkuteli OSB’yi üretimle buluşturma zamanı. Mustafa ağabeyimin bilgi ve tecrübesiyle bu sürece önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Kendisine ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Korkuteli’mize ve Antalya’mıza hayırlı olsun."

Yeni başkan Mustafa Yayla da projenin Antalya’nın üretim gücüne katkı sağlayacağına dikkat çekti: "Korkuteli OSB, Antalya’nın sanayi altyapısını güçlendirmek ve üretim kapasitesini ilçelerimize yaymak açısından çok değerli bir proje. Bu projenin hayata geçirilmesi için başta ATSO olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Merhum Ali Bahar’ın bu projeye verdiği önem ve ortaya koyduğu emek bizim için çok kıymetli. Kendisiyle aynı hedef doğrultusunda çalışmış biri olarak, bu hayalin gerçeğe dönüşmesi için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Yeni dönemde yönetim kurulumuz ve tüm paydaşlarımızla birlikte Korkuteli OSB’yi yatırımcılarla ve üretimle buluşturmak, bölgemize kalıcı bir ekonomik değer kazandırmak için çalışacağız. Amacımız, Korkuteli’nin sanayi potansiyelini ortaya çıkaran, istihdam sağlayan ve Antalya ekonomisine güç katan bir organize sanayi bölgesini hayata geçirmek."

mütevelli heyeti

Korkuteli OSB Mütevelli Heyeti’nin asil üyeleri şu isimlerden oluştu: Mustafa Yayla, Serkan Bahar, Şaban Tat, İlker Biner, Bora Sinanoğlu, Oktay Küçükoğlu, Barış Büyükyörük, Fahrettin Karateke, Ahmet Bülbül, Murta Yavuz Meşhur, Ebubekir Tulpar ve Özgür Özbek. Mütevelli Heyeti yedek üyeleri ise Cem Oğuz Kırtız, Tolga Çelik, Evren Çakır Akbağ, Bayram Tekce, Gonca Demirci, İsmail Ekmekçioğlu, Mustafa Soyhan Soygür, Aydın Bülbül, Muzaffer Yılmaz, Can Soysal, Mustafa Evli ve Hasan Ergün olarak açıklandı.

ATSO ve yeni yönetimin önceliği, Korkuteli OSB’nin altyapı çalışmalarını tamamlayıp yatırımcılara hızlı şekilde sunmak ve bölgeye kalıcı istihdam ile ekonomik katma değer kazandırmak olarak özetleniyor. Merhum Ali Bahar’ın projeye verdiği önem vurgulanırken, yeni dönemde aynı vizyonun sahada hayata geçirilmesi için somut adımlar atılacağı belirtildi.

ATSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI BERKAY BAHAR, MUSTAFA YAYLA'YI YENİ GÖREVİ DOLAYISIYLA TEBRİK EDEREK KORKUTELİ OSB'NİN ODA AÇISINDAN TAŞIDIĞI ÖNEME DİKKAT ÇEKTİ.