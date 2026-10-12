Dolar 49,3544 -0,01%
Euro 55,1650 +0,20%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.650,35 +0,01%
EUR/USD 1,1173 +0,11%
Brent Petrol 105,56 -1,02%
--°

Korkut'ta kavşakta refüje çarpan araç ters döndü: 1 ölü, 3 yaralı

Muş'un Korkut ilçesinde Bulanık-Muş kara yolu kavşağında kontrolden çıkan aracın refüje çarpıp takla atması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 16:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Korkut'ta kavşakta refüje çarpan araç ters döndü: 1 ölü, 3 yaralı

Korkut'ta kaza ayrıntıları:

Muş'un Korkut ilçesinde Bulanık-Muş kara yolu üzerindeki ilçe girişindeki kavşakta meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olayın oluş şekli:

Bulanık'tan Muş istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 59 AUF 490 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra takla atarak ters döndü.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazazedeler, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından Korkut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MUŞ&#039;UN KORKUT İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI...

MUŞ'UN KORKUT İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 3 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı
images

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını...
images

Domaniç'te Fındıcak köyünde gece yangını: samanlıklar küle döndü, hayvanlar kurt...
images

Organize sahte hesap ağı çökertildi: Karabük merkezli soruşturmada 26 tutuklama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yüksekova'da sisle mücadele: görüş yer yer 10 metreye düştü

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını kaybetti

Galatasaray voleybol takımı kupayla sezona güçlü başladı, bunlar daha başlangıç

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Düzce'de üniversite ve müftülükten din eğitimi ile mesleki gelişim protokolü

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası