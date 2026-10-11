Korkut'ta traktör devrildi: sürücü ağır yaralandı
Yolgözler köyü girişinde saat 10.40'ta meydana gelen kazada, Mehmet Ferit Yavuz'un kullandığı traktör devrildi. Sürücü, traktörün altında kalarak sıkıştı.
Kaza ve kurtarma:
Olayın bildirilmesi üzerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sıkışan sürücü traktörün altından çıkarıldı ve olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
Tedavi ve soruşturma:
Ağır yaralı olarak çıkarılan Yavuz, sağlık ekipleri tarafından ilk olarak Korkut Devlet Hastanesine kaldırıldı; burada yapılan müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE JANDARMA, SAĞLIK, İTFAİYE VE AFAD EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.
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