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Korna kavgası Ankara'da silah tehdidine dönüştü

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde dün iddialara göre bir sürücü, önünü kesip korna çalan kişileri silahla öldürmekle tehdit etti; olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 22:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Korna kavgası Ankara'da silah tehdidine dönüştü

Olayın seyri

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde dün yaşandığı belirtilen olayda, iddialara göre bir sürücü başka bir aracın önünü keserek tepki gösterdi. Sürücünün, kendisine korna çalan araçtakilere silahla öldürmekle tehdit ettiği öne sürüldü.

Görgü tanıkları ve müdahale:

Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle gerginlik büyümeden kısmen savuşturuldu; tehditte bulunan şahıs aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Bu anlar çevredeki bir cep telefonu ile kaydedildi.

Kayıtlarda neler görülüyor:

Görüntülerde sürücünün karşı aracı önünü kesmesi, korna nedeniyle tartışma yaşanması ve sonrasında tehdit içeren sözler sarf ettiği anlar yer alıyor. Video, olayın kısa süre içinde geliştiğini ve çevredekilerin müdahalesinin kayda geçtiğini gösteriyor.

Kendisine korna çalanları ölümle tehdit etti: O anlar kamerada

Kendisine korna çalanları ölümle tehdit etti: O anlar kamerada

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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