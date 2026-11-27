25 yıllık keratokonus sürecinde yeni bir adım

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda ilk kez uygulanan CAIRS tedavisi, ileri evre keratokonus hastası Elmas Erdem'e umut oldu. 2001 yılından beri görme kaybıyla mücadele eden Erdem'in görme seviyesi tedavi öncesinde yüzde 5 seviyelerine kadar düşmüştü; uygulama sonrasında ise görme seviyesi yaklaşık yüzde 50'ye yükseldi.

CAIRS nedir ve nasıl uygulanıyor:

Doç. Dr. Ali Ceylan tarafından uygulanan CAIRS, korneal allojenik intrastromal halka segmentleri prosedürünü ifade ediyor. Yöntem, keratokonus nedeniyle şekli bozulmuş korneayı yeniden düzenlemeyi hedefliyor ve uygun hastalarda kornea nakline alternatif oluşturuyor. Kliniğin refraktif cerrahi ünitesinde kullanılan femto-saniye lazer ile kornea içinde bir tünel açılıyor ve donör kornea dokusundan hazırlanan halka segmentleri bu tünellere yerleştiriliyor. Böylece korneanın düzensizliği azaltılarak görme kalitesi artırılmaya çalışılıyor.

Doç. Dr. Ali Ceylan, ileri derecede keratokonuslu hastalarda normal şartlarda kornea nakillerinin planlandığını, ancak CAIRS ile bazı hastalarda nakil ihtiyacının ortadan kalkabileceğini belirtti. Hastaların ayrıntılı muayene ve tetkiklerinin ardından uygun görülen vakalara bu yöntemin uygulanabildiğini vurguladı.

Hasta deneyimi ve elde edilen sonuçlar:

Elmas Erdem, 2001'den bu yana çeşitli merkezlerde tedavi gördüğünü, kontakt lens uygulamalarından yeterli faydayı alamadığını anlattı. Ağustos ayında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başvurduğunu ve Doç. Dr. Ali Ceylan tarafından önce naklin gündeme geldiğini, daha sonra CAIRS yönteminin kendisine önerildiğini söyledi. Başta tereddüt yaşadıktan sonra araştırıp güvendiğini ve operasyona karar verdiğini aktardı.

Erdem operasyonun üzerinden 2-3 hafta geçtiğini ve gözündeki görme oranının önceki yüzde 5 seviyesinden şu an yaklaşık yüzde 50 seviyesine çıktığını belirtti. Daha da iyileşme beklediğini ifade ederek, benzer durumda olan hastalara tereddüt etmemelerini ve uzman ekibe güvenmelerini tavsiye etti. Eşi Ahmet Erdem ise süreç boyunca gösterilen ilgi ve özen için sağlık ekibine teşekkür etti ve hastane yönetimine minnettarlığını dile getirdi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen ilk CAIRS uygulamasının, ileri evre keratokonuslu uygun hastalar için kornea nakline alternatif bir seçenek sunması ve bu hastalara yeni bir umut alanı açması bekleniyor.

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