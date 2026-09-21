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Korozman kavşağında çarpışma kameraya yansıdı

Bandırma-Bursa kara yolunda Korozman Kavşağı'nda iki aracın çarpıştığı kaza, iş yeri kamerasınca kaydedildi; itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 16:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Korozman kavşağında çarpışma kameraya yansıdı

Korozman kavşağında çarpışma kameraya yansıdı

Bandırma-Bursa kara yolunda akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın görüntüleri, çarpmanın şiddetini ve araçların konumunu net şekilde gözler önüne serdi.

Kaza anı ve araçların durumu:

Edinilen bilgilere göre Korozman Kavşağı'nda, Bursa yönüne seyreden 10 AUG 58 plakalı araç ile tali yoldan çıkan 16 KKS 93 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan birinin savrulduğu, her iki aracın da maddi hasar gördüğü belirtildi.

Müdahale ve inceleme çalışmaları:

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlardaki yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekiplerine teslim etti. Emniyet güçleri ve ilgili birimler, bölgede güvenlik önlemleri alarak kaza yerinde inceleme başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtları, olayın oluş şeklinin tespit edilmesi ve soruşturmanın yürütülmesi açısından önemli delil oluşturuyor. Yetkililer kazayla ilgili çalışmayı sürdürüyor ve olayla ilgili daha detaylı tespitler yapılacak.

BANDIRMA-BURSA KARA YOLUNDA İKİ ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASI BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA...

BANDIRMA-BURSA KARA YOLUNDA İKİ ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASI BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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