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kortejle başlayan festivaller Batman’da coşkuyla açıldı

Kortejle başlayan 'Festivaller Şehri Batman' etkinlikleri Batman Park AVM'den Atatürk Parkı'na taşındı; Vali Canalp 1 milyon 620 bin ziyaretçi olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Aslı Han

kortejle başlayan festivaller Batman’da coşkuyla açıldı

Kortejle başlayan festivaller kent merkezinde açıldı

Batman merkez ve beş ilçede "Festivaller Şehri Batman" temasıyla düzenlenecek etkinliklerin açılışı kortej yürüyüşüyle gerçekleştirildi. Batman Park AVM önünden başlayan kortej, Atatürk Parkı'nda son buldu. Açılış törenine Vali Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp de katıldı.

vali canalp'ın değerlendirmesi:

Atatürk Parkı'nda festivallerin içeriği ve takvimine ilişkin açıklama yapan Vali Canalp, etkinliklerin kentin sosyal hayatına, tanıtımına ve ekonomisine katkı sağladığını vurguladı. Canalp, festivallerin Batman’ın tarımsal ürünlerini, doğal güzelliklerini ve kültürel değerlerini Türkiye ve dünyaya tanıtma fırsatı sunduğunu belirtti. İlçelerde düzenlenen etkinliklerin yerel üreticilere imkân sağladığını, köylerde üretilen ürünlerin pazarlanmasına katkıda bulunduğunu ifade etti.

ziyaretçi sayıları ve çağrı:

Vali Canalp, geçen yıl düzenlenen festivallere toplam 1 milyon 620 bin ziyaretçinin katıldığını söyledi. Ayrıca son dört yılda festival ve kültürel etkinlikler kapsamında Batman’da ağırlanan ziyaretçi sayısının 4 milyon 810 bin 763 olduğunu belirterek, Batmanlıları bu yılki etkinliklere katılmaya davet etti.

korteje kimler katıldı:

Kortej yürüyüşüne Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Serkan Erişir, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, kamu kurumu yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Organizasyon, kent merkezinde ve ilçelerde kurulacak stantlar aracılığıyla üreticilere tanıtım ve satış imkânı sağlayacak.

BATMAN MERKEZ VE BEŞ İLÇEDE &quot;FESTİVALLER ŞEHRİ BATMAN&quot; TEMASIYLA DÜZENLENECEK ETKİNLİKLER, BATMAN...

BATMAN MERKEZ VE BEŞ İLÇEDE "FESTİVALLER ŞEHRİ BATMAN" TEMASIYLA DÜZENLENECEK ETKİNLİKLER, BATMAN PARK AVM’DEN ATATÜRK PARKI’NA YAPILAN KORTEJ YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLADI. VALİ EKREM CANALP, GEÇEN YIL FESTİVALLERE 1 MİLYON 620 BİN KİŞİNİN KATILDIĞINI SÖYLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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