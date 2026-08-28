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Kortejle Gaziantep Basketbol'a destek çağrısı

Umut Yılmaz, 29 Ağustos Cumartesi düzenlenecek kortej ve 15.00'te Kamil Ocak'ta oynanacak Gaziantep Basketbol–Mersin maçına tüm Gazianteplileri davet etti.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 13:06

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kortejle Gaziantep Basketbol'a destek çağrısı

Kortej yürüyüşüyle tribün desteği hedefleniyor

Şehitkamil Belediye Başkanı ve Gaziantep Basketbol Onursal Başkanı Umut Yılmaz, Şehitkamil Turnuvası kapsamındaki karşılaşma öncesinde kentlileri takıma destek vermeye çağırdı. Karşılaşma, 29 Ağustos Cumartesi günü Kamil Ocak Spor Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak.

Maç öncesinde düzenlenecek kortej yürüyüşü, destek amaçlı bir araya gelmeyi ve tribün atmosferini güçlendirmeyi hedefliyor. Kortej, saat 12.30'da Atatürk Kültür ve Spor Merkezi önünden başlayacak ve Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu'nda son bulacak. Kortejin ardından Gaziantep Basketbol ile Mersin Spor Kulübü arasındaki mücadele sporseverlerle buluşacak.

Yılmaz'dan birlik ve moral vurgusu:

Başkan Yılmaz, takımın kent için önemli bir değer olduğuna dikkat çekerek, sahadaki mücadeleye tribünlerden güçlü bir destek verilmesi gerektiğini belirtti. Yılmaz, Gaziantep'in spor kültürünü geliştirme ve çocuklarla gençleri spora yönlendirme çabalarını sürdürdüklerini ifade etti.

"29 Ağustos'ta Gaziantep Basketbol takımımız için hep birlikte kenetlenelim. Takımımıza destek olmak isteyen tüm hemşerilerimizi saat 12.30'da Atatürk Kültür ve Spor Merkezi önünde başlayacak kortej yürüyüşümüze bekliyoruz. Hep birlikte Kamil Ocak'a yürüyelim, takımımızı tribünlerde yalnız bırakmayalım."

Katılım çağrısı ve organizasyon bilgileri:

Yürüyüş ve maç organizasyonu, yerel yönetim ve kulüp iş birliğinde planlandı. Başkan Yılmaz, kırmızı siyahlıların yeni sezona hazırlanırken kentte oluşacak birlik ve beraberliğin takıma büyük moral sağlayacağını vurguladı ve tüm Gazianteplileri korteje ve müsabakaya destek vermeye davet etti.

Katılmak isteyenler için buluşma noktası ve saat: Atatürk Kültür ve Spor Merkezi, 12.30. Yürüyüşün ardından heyecan Kamil Ocak'ta devam edecek.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ’DAN, GAZİANTEP BASKETBOL’A DESTEK DAVETİ

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ’DAN, GAZİANTEP BASKETBOL’A DESTEK DAVETİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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