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Korubükü'den Kaş sınırına uzanan yangın 13. saatte büyük ölçüde kontrol altına alındı

Muğla Seydikemer'de Korubükü yakınlarında başlayan ve Antalya Kaş'a ulaşan orman yangını, 13. saatte büyük ölçüde kontrol altına alındı; çalışmalar sürüyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 23:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Korubükü'den Kaş sınırına uzanan yangın 13. saatte büyük ölçüde kontrol altına alındı

gelişmeler ve müdahale süreci:

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Korubükü Mahallesi yakınlarında, ziraat alanında saat 10.30 civarında başlayan yangın, etkili rüzgarın da etkisiyle hızla genişledi. Alevler zaman zaman yön değiştirerek Antalya'nın Kaş ilçesine kadar ulaştı ve ekiplerin müdahalesi aralıksız sürdü.

söndürme çalışmaları ve durum değerlendirmesi:

Gün boyu yürütülen havadan ve karadan müdahalelerle alevlerin enerjisi düşürüldü. Ekiplerin çalışması 13. saate ulaşırken, yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı ve soğutma ile lokal söndürme çalışmaları devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Muğla Seydikemer’de orman dışı alanda başlayarak Antalya Kaş’a sıçrayan yangın, ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangını tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor.

MUĞLA (İHA) - MUĞLA&#039;NIN SEYDİKEMER İLÇESİNDE BAŞLAYIP ANTALYA&#039;NIN KAŞ İLÇESİNE KADAR İLERLEYEN...

MUĞLA (İHA) - MUĞLA'NIN SEYDİKEMER İLÇESİNDE BAŞLAYIP ANTALYA'NIN KAŞ İLÇESİNE KADAR İLERLEYEN ORMAN YANGININA EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRERKEN, ÇALIŞMALARIN 13. SAATİNDE BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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