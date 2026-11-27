Koruma altındaki çocuklar Filyos Limanı'nda Kanuni Sondaj Gemisi'ni gezdi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, enerji sektörünün çalışma alanlarını yerinde görme fırsatı buldu. Ziyaret, TP-OTC tarafından düzenlendi ve Çaycuma 7-12 Yaş Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü bünyesindeki çocuklar programa katıldı. Etkinliğe İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse de eşlik etti.

Ziyaretin kapsamı:

Çocuklara gezide ilk olarak Filyos Limanı hakkında bilgi verildi; limanın enerji üretimindeki rolü ve bölgedeki doğal gaz faaliyetlerinin temel aşamaları anlatıldı. Program kapsamında enerji filosundaki gemilerin bakım ve onarım çalışmalarının yürütüldüğü Bakım Merkezi de gezildi ve burada yürütülen teknik işlemler hakkında açıklamalar yapıldı.

Kanuni Sondaj Gemisi'ne yakın inceleme:

Ziyaretin en ilgi çekici bölümünde çocuklar, bölgedeki doğal gaz çalışmalarında görev alan Kanuni Sondaj Gemisi'ni yakından görme imkânı buldu. Geminin çevresi ve gözlemlenen teknik donanımlar hakkında yapılan bilgilendirmeler, çocukların enerji teknolojilerini somut olarak tanımasına katkı sağladı.

Yetkililer, geziye ev sahipliği ve çocukların enerji alanını yerinde tanımasına olanak sağladığı için TP-OTC'ye teşekkür etti. Etkinlik, koruma altındaki çocukların mesleki farkındalık kazanması ve sektörel süreçleri yakından tanıması açısından önem taşıdı.

ZONGULDAK’IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE KORUMA VE BAKIM ALTINDA BULUNAN ÇOCUKLAR, FİLYOS LİMANI’NI ZİYARET EDEREK DOĞAL GAZ ÜRETİM ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ ALDI. ÇOCUKLAR, ZİYARET KAPSAMINDA KANUNİ SONDAJ GEMİSİ’Nİ DE YAKINDAN İNCELEDİ.