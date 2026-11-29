Etkinlik ayrıntıları:

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde koruma ve bakım altında bulunan erkek çocuklar için Eskişehir'de bir sinema etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

Amaç ve katılım:

Etkinlik, çocukların sosyal ve kültürel gelişimini desteklemek, günlük rutin dışına çıkarak farklı deneyimler yaşamalarını sağlamak ve birlikte kaliteli vakit geçirmelerini amaçladı. Çocuklar, sinema programı sayesinde hem eğlendi hem de birlikte zaman geçirmenin keyfini yaşadı.

Yetkililerin değerlendirmesi:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, etkinliğin önemine değinerek şunları söyledi: "Çocuklarımızın mutlu olmaları, yeni deneyimler kazanmaları ve sosyal hayata daha aktif katılmaları bizim için çok kıymetli. Onların yüzlerindeki tebessüme vesile olacak etkinlikler düzenlemeye ve her alanda gelişimlerini desteklemeye devam edeceğiz"

Organizatörler, benzer sosyal ve kültürel etkinliklerin belirli aralıklarla tekrarlanacağını, böylece çocukların hem bireysel hem de grup içi becerilerinin destekleneceğini belirtti. Etkinlik, katılımcılara günlük yaşamın dışına çıkan kısa ama etkili bir mola sundu.

KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUKLARA SİNEMA ETKİNLİĞİ