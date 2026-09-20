Koruma altındaki çocuklardan gazilere anlamlı ziyaret

Gaziler Günü'nde anlamlı buluşma:

Eskişehir'de 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle, koruma ve bakım altında bulunan çocuklar gazi derneklerini ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi. Etkinlik, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlendi ve duygusal anlara sahne oldu.

Ziyaret programı:

İl Müdürü Orhan Bayrak ile birlikte, Eskişehir Çocuk Evleri Sitesi'nde koruma altında bulunan çocuklar; Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi ve Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesi'ni ziyaret etti. Heyet, kahraman gazilerle görüşerek günlerini kutladı ve onlara teşekkürlerini iletti.

Duygu dolu anlar ve mesajlar:

Ziyaret boyunca gaziler çocuklarla yakından ilgilendi; samimi sohbetler, anılar ve paylaşılan duygusal anlar dikkat çekti. Programda gazilerin vatan için gösterdikleri fedakarlıklara duyulan minnet ifade edildi.

İl Müdürü Orhan Bayrak, çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine vurgu yaparak, gazilere duyulan minnet ve saygının her zaman baki olduğunu belirtti. Buluşma, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.

ESKİŞEHİR'DE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA KORUMA VE BAKIM ALTINDA BULUNAN ÇOCUKLAR, GAZİ DERNEKLERİNİ ZİYARET EDEREK GAZİLERLE BİR ARAYA GELDİ.