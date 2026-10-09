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Koruyucu ailelere iletişim eğitimiyle çocukların güveni güçlendiriliyor

Hatay'da düzenlenen eğitimde koruyucu ailelere çocuklarda olumlu davranış geliştirme ve iletişimi güçlendirme yöntemleri anlatıldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:07

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Koruyucu ailelere iletişim eğitimiyle çocukların güveni güçlendiriliyor

Hatay'da eğitim programı:

Hatay Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda koruyucu ailelere yönelik kapsamlı bir eğitim gerçekleştirildi. Programa, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı de katıldı. Eğitimde, çocuklarda olumlu davranışların geliştirilmesi ve aile-çocuk iletişiminin güçlendirilmesine yönelik uygulamalı yöntemler paylaşıldı.

eğitimin odak noktaları:

Programda katılımcılara, sevgi temelli yaklaşım, güven duygusunun tesis edilmesi, sınır koyma ve olumlu pekiştirme teknikleri üzerinde duruldu. Eğitimciler; iletişim kanallarının açık tutulması, çocuğun duygusal ihtiyaçlarına duyarlı olunması ve günlük rutinlerde tutarlılığın sağlanmasının önemine vurgu yaptı. Amaç, koruyucu ailelerin çocuklarla kurdukları bağları güçlendirerek çocukların kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak olarak ifade edildi.

şehirdeki uygulama ve istatistikler:

Esra Masatlı, program sırasında Hatay'da 334 koruyucu ailenin yanında 452 çocuğun yaşamını sürdürdüğünü belirtti. Kentin koruyucu aile hizmetlerinde gösterdiği başarılar da paylaşıldı; Hatay 2025'te Türkiye genelinde en fazla çocuğun koruyucu aile yanına yerleştirilmesi ödülünü, 2026'da ise Koordinasyon ve Süreç Yönetimi Başarı Ödülü'nü aldı.

Masatlı, ayrıca çocukların eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmayı hedefleyen Yüreğimizdeki Işık Projesi'nin çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Program sonunda koruyucu ailelere teşekkür edilerek, sevgi ve güven dolu bir aile ortamının çocukların sağlıklı gelişimindeki rolü yeniden vurgulandı.

ESRA MASATLI, HATAY’DA KORUYUCU AİLELERE YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİM PROGRAMINA KATILDI.

ESRA MASATLI, HATAY’DA KORUYUCU AİLELERE YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİM PROGRAMINA KATILDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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