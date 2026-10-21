Koruyucu ailelerin sağlık erişimi mardin’de imzalanan protokolle kolaylaşıyor

Koruyucu aile hizmetlerinde sağlık iş birliği

Mardin'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında, koruyucu aile hizmetlerinden yararlananların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, koruyucu aile adayları ve mevcut koruyucu ailelerin sağlık değerlendirmelerinin yapılmasını, aile yanındaki çocukların muayene, tetkik ve tedavi süreçlerinin hızlandırılmasını ve sağlık hizmetlerinin koordineli yürütülmesini kapsıyor.

Protokolün kapsamı:

İmzalar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Karaarslan ile İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz tarafından atıldı. Protokol ile koruyucu aile adaylarının ve mevcut koruyucu ailelerin sağlık raporları ve değerlendirmelerinin öncelikli ve koordineli şekilde yapılması planlanıyor. Ayrıca, koruyucu aile yanındaki çocukların muayene, tetkik ve tedavi süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

Yönetimden açıklamalar:

Murat Karaarslan imza töreninde hizmetin yaygınlaşması için önemli bir adım attıklarını belirtti ve protokolle ilgili şunları söyledi: "Amacımız, koruyucu aile hizmet modelinden faydalanmak isteyen ailelerimizin heyet raporu alım sürecinde ücret ödememesiydi. İl Sağlık Müdürümüz de bu konuda seve seve protokol imzalayacağını ifade etti. Mardin’de 36 koruyucu ailemiz bulunuyor. Bu ailelerin yanında 56 çocuğumuz hizmetten yararlanıyor. Bakanlığımızın birinci önceliği, çocuğun ebeveyninin yanında yetişmesidir. Bu hizmet modeliyle çocuklarımızın kurumlarda değil, aile ortamında yetişmesini amaçlıyoruz."

Uzm. Dr. Saffet Yavuz ise müdürlük olarak birçok alanda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte çalıştıklarını belirtti ve destekleri için teşekkür ederek, protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

Protokolün uygulamaya geçirilmesiyle birlikte, koruyucu aile modelinin güçlendirilmesi ve çocukların aile ortamında kalmasının desteklenmesi yönünde sağlık hizmetlerinde somut kolaylıklar sağlanması bekleniyor.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ MURAT KARAARSLAN-İL SAĞLIK MÜDÜRÜ UZM. DR. SAFFET YAVUZ