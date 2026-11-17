kösealispor transfer atağını hızlandırdı:

Manisa Süper Amatör Lig’de mücadele edecek Salihli temsilcisi Kösealispor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yeşil-beyazlı ekip, performans ve derinlik arayışını 4 yeni isimle karşılayarak şampiyonluk iddiasını netleştirmeyi amaçlıyor.

takıma katılan oyuncular:

Kösealispor yönetimiyle resmi sözleşme imzalayan oyuncular arasında kaleci Ramazan Baldan, kanat oyuncusu Samet Uçar, orta saha oyuncusu Yusuf Erol ve takımın yeni gol umudu Necmettin Adıyaman bulunuyor. Bu dört takviye, takımın farklı bölgelere yönelik ihtiyaçlarını doğrudan karşılayacak nitelikte.

necmettin adıyaman’ın kariyeri ve rolü:

En dikkat çeken hamle tecrübeli golcü Necmettin Adıyaman oldu. Manisa futbolunun tanınan isimlerinden Adıyaman, kariyeri boyunca Yılmaz Belediyespor, Kulaspor, Alaşehir Belediyespor, Biga, Beylikdüzü, Somaspor ve Salihli Belediyespor formalarını giydi. Farklı kulüplerde elde ettiği gol krallıkları ve şampiyonluk tecrübeleri, Kösealispor için hem saha içi skor katkısı hem de liderlik anlamında değer taşıyor.

Kadroya dahil edilen diğer oyuncular da kaleci, kanat ve orta saha bölgesinde rekabeti artırarak teknik ekibin taktik seçeneklerini çoğaltacak. Ramazan Baldan savunma güvenliğini yükseltmeyi hedeflerken, Samet Uçar hızı ve kanat dinamizmi, Yusuf Erol ise orta sahada denge ve organizasyon katkısı sunacak.

hazırlık süreci ve beklentiler:

Kösealispor’da yapılan 4 transferin ardından teknik ekip ve yönetim, sezon öncesi hazırlıklarını sürdürecek. Yönetimden yapılan açıklamalarda transfer çalışmalarının devam etmesi beklendiği belirtilirken, takımın amaçlarının başında ligde üst sıralara yerleşmek ve şampiyonluk yarışında söz sahibi olmak geliyor.

Yeşil-beyazlı taraftarlar yeni transferlerle beraber umutlu bir sezon beklerken, kulübün önümüzdeki dönem performansı transferlerin etkisini sahada gösterecek kriter olacak.

MANİSA SÜPER AMATÖR LİG’DE MÜCADELE EDECEK OLAN SALİHLİ TEMSİLCİSİ KÖSEALİSPOR, YENİ SEZON ÖNCESİNDE TRANSFER ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ. YEŞİL-BEYAZLI EKİP, KADROSUNA KATTIĞI 4 YENİ İSİMLE ŞAMPİYONLUK YOLUNDA İDDİASINI ORTAYA KOYDU.