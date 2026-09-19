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Köşk kaymakamı sahada: dört mahallede doğrudan dinleme yaptı

Köşk Kaymakamı Hasan Taş, jandarma ve milli eğitim yetkilileriyle Cumadere, Güzelköy, Koçak ve Akçaköy'de vatandaşların taleplerini dinledi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 17:58

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Köşk kaymakamı sahada: dört mahallede doğrudan dinleme yaptı

Kaymakam ve heyet mahalleleri ziyaret etti:

Köşk Kaymakamı Hasan Taş, ilçe genelindeki program kapsamında ziyaret ettiği dört mahallede vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Taş'a, Köşk İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Halil İbrahim Alıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Sarıbaş eşlik etti. Heyet, Cumadere, Güzelköy, Koçak ve Akçaköy mahallelerinde bölge sakinleriyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi.

Mahalle ziyaretlerinde eğitim ve ihtiyaç değerlendirmesi:

Ziyaretler sırasında heyet, mahallelerde bulunan okulları da gezerek eğitim faaliyetleri ve mevcut durum hakkında bilgi aldı. Kaymakam Taş, eğitim ortamları ve okulların ihtiyaçlarına ilişkin yerinde incelemelerde bulunarak, eğitimin desteklenmesine yönelik notlar aldı. Okul temsilcileri ve öğretmenlerle yapılan görüşmelerde, eksiklerin tespit edilmesi ve çözüm yollarının takip edilmesi vurgulandı.

Vatandaşla doğrudan iletişim ve geri dönüşler:

Mahalle sakinleri, taleplerini ve önerilerini heyete iletti; Kaymakam Taş, bu taleplerin sahada dinlenmesinin önemine dikkat çekti. Heyet, vatandaşların gündelik sorunlarına ilişkin geri bildirimleri not aldı ve kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için sahada olmaya devam edeceklerini belirtti. Ziyaretlerden memnuniyetini dile getiren mahalle halkı, Kaymakam Taş ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

KÖŞK KAYMAKAMI HASAN TAŞ, İLÇE GENELİNDEKİ MAHALLE ZİYARETLERİ KAPSAMINDA DÖRT MAHALLEYİ ZİYARET...

KÖŞK KAYMAKAMI HASAN TAŞ, İLÇE GENELİNDEKİ MAHALLE ZİYARETLERİ KAPSAMINDA DÖRT MAHALLEYİ ZİYARET EDEREK VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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