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Köşk'te hijyen ve etiket denetiminde 25 ton kuru incir piyasadan toplandı

Köşk'te düzenlenen operasyonda 25 ton etiketsiz kuru incir ele geçirildi; piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira, sahibine 236 bin lira idari ceza uygulandı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Köşk'te hijyen ve etiket denetiminde 25 ton kuru incir piyasadan toplandı

Köşk'te incir operasyonu:

Aydın'ın Köşk ilçesinde gıda güvenliğine yönelik denetimler sonucu, kayıt dışı ve etiketsiz ürünlerin piyasaya sürülmesine karıştığı değerlendirilen kuru incirler ele geçirildi.

Operasyon ayrıntıları:

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 23 Eylül 2026 tarihinde Köşk ilçesinde gerçekleştirilen çalışmada, kayıt dışı olduğu belirlenen 25 ton (25 bin kilogram) kuru incir tespit edildi. Ürünlerin etiketsiz olduğu saptanarak el konuldu.

idari işlem ve soruşturma:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin yürüttüğü incelemede, ürün sahibi hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında kayıtsız faaliyet göstermek, hijyen kurallarına uymamak ve etiketsiz ürünü piyasaya sürmek gerekçeleriyle toplam 236 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. Ele geçirilen kuru incirlerin piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu değerlendirildi.

İl ve güvenlik birimlerinin koordinasyonuyla sürdürülen işlemler ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

AYDIN’IN KÖŞK İLÇESİNDE GIDA GÜVENLİĞİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 20...

AYDIN’IN KÖŞK İLÇESİNDE GIDA GÜVENLİĞİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 20 MİLYON TL OLAN 25 TON ETİKETSİZ KURU İNCİR ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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