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Köşk'te jandarma ekipleri aranan hükümlüyü yakaladı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Köşk'te FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan T. Y.'yi yakalayıp adli işlemler sonrası ceza infaz kurumuna teslim etti.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Köşk'te jandarma ekipleri aranan hükümlüyü yakaladı

Köşk'te aranan hükümlü jandarma tarafından yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köşk ilçesinde yürütülen operasyon sonucu aranan bir hükümlüyü yakaladı. Olayda gözaltına alınan kişinin, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ) suçundan hakkında kesinleşmiş cezası bulunduğu belirtildi.

operasyon detayları

Yürütülen çalışmada, T. Y. (36) olarak kimliği belirlenen şahsın kaçak olduğu ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezasının kesinleştiği tespit edildi. Jandarma ekipleri yapılan planlı çalışmayla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

adli işlem ve teslim süreci

Gözaltına alınan hükümlüye yönelik adli işlemler tamamlandıktan sonra ilgili kişi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili işlemler Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütüldü ve konuyla ilgili resmi süreçlerin işletildiği kaydedildi.

KÖŞK’TE TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ YAKALANDI

KÖŞK’TE TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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