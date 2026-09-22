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Köşk’te okul kantinlerinde hijyen ve güvenliğe yönelik denetim

Köşk Belediyesi ekipleri, ilçedeki okul kantinlerinde hijyen, son tüketim tarihleri ve çalışma şartlarını denetleyerek öğrencilerin sağlıklı gıdaya erişimini güvence altına alıyor.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 11:30

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Köşk’te okul kantinlerinde hijyen ve güvenliğe yönelik denetim

Köşk’te kantin denetiminde incelenen başlıklar:

Köşk Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren okul kantinlerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimlerin hijyen koşulları, satışa sunulan gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri ve işletmelerin genel çalışma şartları üzerine odaklandığı belirtildi.

İncelemeler sırasında özellikle öğrencilerin kullandığı alanların temizlik ve hijyen durumu detaylı biçimde kontrol edildi. Ekipler, raf düzeni, paketleme koşulları ve gıda saklama uygulamalarını değerlendirerek uygunsuzluk tespit edilmesi halinde gerekli işlemlerin yapıldığını kaydetti.

bulgular ve izlenecek adımlar:

Denetimler kapsamında tespit edilen eksikliklerle ilgili gerekli kontrollerin gerçekleştirildiği ifade edildi. Yetkililer, okul kantinlerinde sunulan ürünlerin güvenilirliğinin sağlanmasının ve öğrencilerin sağlığının korunmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı.

Köşk Belediyesi ekiplerinin, öğrencilere sağlıklı ve güvenilir gıda teminini sağlamak amacıyla okul kantinlerine yönelik denetimlerini düzenli olarak sürdüreceği bildirildi.

AYDIN’IN KÖŞK İLÇESİNDE ÖĞRENCİLERİN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞABİLMESİ AMACIYLA OKUL...

AYDIN’IN KÖŞK İLÇESİNDE ÖĞRENCİLERİN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞABİLMESİ AMACIYLA OKUL KANTİNLERİNDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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