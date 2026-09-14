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Köşk’te yol denetiminde yakalandı: araçtan 630 bin makaron ve 87,5 kg kıyılmış tütün çıktı

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta, 630 bin faturasız boş makaron ve 87,5 kilogram faturasız kıyılmış tütün ele geçirildi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 13:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Köşk’te yol denetiminde yakalandı: araçtan 630 bin makaron ve 87,5 kg kıyılmış tütün çıktı

Denetim ve arama süreci:

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sigara imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, jandarma ekipleri Aydın-Denizli karayolu üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Olay yerinde adli makamlardan alınan arama kararı uygulandı.

Araçta ele geçirilenler:

Aramada, araç içinde 630 bin adet faturasız boş makaron ile 87,5 kilogram faturasız kıyılmış tütün bulundu. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak tutanakla kayıt edildi.

Şüpheli ve yürütülen işlemler:

Aracı kullanan B.B. (26) yakalandı. Şüpheli hakkında hem adli hem de idari işlemler başlatıldı; soruşturma ve tahkikatın sürdüğü bildirildi.

AYDIN’IN KÖŞK İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DURDURULAN ARAÇTA 630 BİN ADET FATURASIZ BOŞ MAKARON...

AYDIN’IN KÖŞK İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DURDURULAN ARAÇTA 630 BİN ADET FATURASIZ BOŞ MAKARON İLE 87,5 KİLOGRAM FATURASIZ KIYILMIŞ TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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