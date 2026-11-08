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Köşk’ten kutsal yolculuğa dualı veda

Aydın'ın Köşk ilçesinde umreye gidecek vatandaşlar, Kent Meydanı'nda düzenlenen törende dualarla ve gözyaşlarıyla uğurlandı; Dr. Nuri İlkatmış dua etti.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 17:18

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EDİTÖR: Serkan Varol

Köşk’ten kutsal yolculuğa dualı veda

Köşk'te umre yolcularına dualarla uğurlama

Aydın'ın Köşk ilçesinde kutsal topraklara umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkacak vatandaşlar, Köşk Kent Meydanı'nda düzenlenen törenle uğurlandı. Etkinliğe aileleri ve yakınları da katıldı, meydan hem sevinç hem de hüzün taşan anlara sahne oldu.

Törenin ayrıntıları:

Tören sırasında Köşk İlçe Müftüsü Dr. Nuri İlkatmış tarafından dua edildi ve katılımcılar dualara eşlik ederek manevi bir atmosfer oluşturdu. Okunan dualarda umre yolcularının güvenli ve bereketli bir yolculuk geçirmesi temenni edildi.

Duygu dolu vedalar:

Uğurlama anlarında yakınlarıyla vedalaşan bazı yolcular gözyaşlarını tutamadı. Aileler ve akrabalar, dualar ve iyi dileklerle umreye gidenleri uğurladı; yolcular daha sonra helalleşerek vedalaştı ve kutsal topraklara doğru yola çıktı. Meydanda yaşanan birlik ve dayanışma duyguları törene damgasını vurdu.

AYDIN’IN KÖŞK İLÇESİNDE UMRE İBADETİNİ YERİNE GETİRMEK ÜZERE KUTSAL TOPRAKLARA GİDECEK...

AYDIN’IN KÖŞK İLÇESİNDE UMRE İBADETİNİ YERİNE GETİRMEK ÜZERE KUTSAL TOPRAKLARA GİDECEK VATANDAŞLAR, DÜZENLENEN TÖRENLE DUALAR VE SEVİNÇ GÖZYAŞLARI EŞLİĞİNDE UĞURLANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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