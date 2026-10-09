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Kötekli’de çarpışma sonrası iki yolcu hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde belediye otobüsü ile 34 HFC 716 plakalı otomobil çarpıştı; iki yolcu yaralandı, ekipler müdahalede bulundu.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 13:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kötekli’de çarpışma sonrası iki yolcu hastaneye kaldırıldı

kaza detayı:

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde belediye otobüsü ile 34 HFC 716 plakalı otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 yolcu yaralandı ve olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

ilk müdahale:

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye ulaşan sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma:

Polis ekipleri kaza mahallinde inceleme başlattı; yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

MENTEŞE’DE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

MENTEŞE’DE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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