Kötekli’de seyir halindeki otomobil alev aldı, vatandaşlar müdahale etti

Muğla'nın Kötekli Mahallesi'nde araç yangını

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi’nde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre 48 AED 590 plakalı araç, sürüş sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi.

vatandaş müdahalesi ve ilk müdahale:

Yangının fark edilmesinin ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Alevlere ilk müdahaleyi yapan vatandaşların çabası, yangının kısa sürede kontrol altına alınmasında belirleyici oldu. Olay yerinde panik yaşanmadığı, kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

itfaiye çalışması ve inceleme:

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonrası bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

MUĞLA'NIN MENTEŞE İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN, ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.