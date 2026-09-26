Kovalamaca sonrası Gaziantep'te okul bahçesinde çatıştı, yakalanmaktan korkup kendini vurdu

Olayın özeti:

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Göllüce Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İ.H.K. isimli sürücü uygulama noktasına yaklaşırken polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca sırasında polise ateşle karşılık verdiği, ardından aracından inip Nezahat Kemal Akınal İlkokulu bahçesine kaçtığı belirtildi. Bölgeye sevk edilen ekiplerle kısa süreli bir çatışma yaşandı; zanlı yakalanacağını anlayınca elindeki silahla kendini vurdu ve hayatını kaybetti.

polisin müdahalesi:

Olay yerinde görev yapan polis ekipleri kaçış ve çatışma anına anında müdahale etti, çevredeki güvenlik önlemleri artırıldı ve çok sayıda ekip sevk edildi. Çatışma anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı; görüntülerde zanlının polise ateş açtığı ve okul bahçesine kaçtığı görüldü. Bölge kısa sürede güvenlik çemberine alındı ve adli işlem başlatıldı.

şüphelinin geçmişi ve adli işlemler:

İlk incelemede zanlı İ.H.K.'nin 39 ayrı suç kaydı bulunduğu ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Olay yerinde yapılan ön incelemelerin ardından şahsın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı; olayın seyrine ilişkin görüntüler ve ifadeler soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

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