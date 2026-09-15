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KOVAN yazılımı şirketlerde modüler kullanım olarak zorunlu tutuluyor

Savunma Sanayii Başkanlığı, KOVAN ERP'nin şirketlerde kullanımını zorunlu kılarken, eğitim programıyla ilk etapta 500 uzman yetiştirmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 16:03

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EDİTÖR: Merve Çelik

KOVAN yazılımı şirketlerde modüler kullanım olarak zorunlu tutuluyor

program ve hedefler:

İŞKUR, Savunma Sanayii Akademisi, HAVELSAN ve BGTS iş birliğiyle düzenlenen KOVAN Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı Yetiştirme Programı, savunma sanayii kuruluşlarının ERP alanındaki nitelikli personel ihtiyacına cevap vermeyi amaçlıyor. Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün katıldı.

Program, 18-30 yaş arasındaki lisans mezunu gençlere yönelik olup her katılımcıya 420 ders saatlik mesleki eğitim verilmesi planlanıyor. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar programın ilk döneminde 26 kişilik sınıf açıldığını, ilerleyen dönemlerde farklı şehirlerde sınıfların çoğaltılacağını ve 2026 yılı içinde hedefin toplam 500 KOVAN uzmanı olduğunun altını çizdi.

kovan kullanım zorunluluğu ve beklentiler:

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, kurum olarak KOVAN yazılımının yaygınlaşmasını teşvik ettiklerini ve şirketlerin bu yazılımı modüler şekilde kullanmasını bir anlamda zorunluluk haline getirdiklerini belirtti. Görgün, Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde KOVAN uygulamalarının kullanıldığını ve kullanıma zorlayarak yaygınlaştırmanın yazılımın gelişimini ve uluslararası rekabet gücünü artıracağını vurguladı.

Görgün, şu anda 10'un üzerinde şirketin KOVAN'ı kullandığını, KOVAN'ın insan kaynaklarından muhasebeye, proje yönetiminden lojistiğe kadar geniş bir modül yelpazesi barındırdığını ve bu modülleri etkin kullanabilecek personelin bu şirketlerde öncelikli istihdam imkanı bulacağını söyledi.

savunma sanayii performansı ve insan kaynağı:

Görgün, son 20 yılda Türkiye'nin yerli ve milli teknolojiler geliştirme ve ihracatta takdir edilen bir noktaya ulaştığını, şirketlerin yüksek yerlilik oranları ve artan ihracat performansları sayesinde tercih edilen bir ülke konumuna geldiklerini ifade etti. Buna paralel olarak, savunma sanayii projelerindeki ilerlemenin entelektüel sermayenin ülke içinde kalmasına ve yurt dışından geri dönüşlerin artmasına katkı sağladığını belirtti; geçen yıl yurt dışından ülkeye dönüşlerde 3 kat artış yaşandığını aktardı.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ise Kurumsal Kaynak Yönetimi alanının dijital dönüşümün merkezinde olduğunu, sektörde sahada proje tecrübesine sahip nitelikli mühendislere talebin hızla arttığını ve KOVAN eğitiminin bu ihtiyaca cevap vereceğini söyledi. Nacar, HAVELSAN tarafından geliştirilen yetkinliklerle KOVAN'ın hem savunma hem sivil ihtiyaçlara hizmet edecek bir ürün olarak yaygınlaşmasının hedeflendiğini ifade etti.

Programın amaçları arasında, savunma sanayii şirketlerinde KOVAN'ı etkin kullanacak uzmanların yetiştirilmesi, istihdam olanaklarının artırılması ve yazılımın yaygınlaşmasıyla birlikte hem sektörel verimlilik hem de uluslararası rekabet gücünün yükseltilmesi yer alıyor.

HAVELSAN GENEL MÜDÜRÜ MEHMET AKİF NACAR

HAVELSAN GENEL MÜDÜRÜ MEHMET AKİF NACAR

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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