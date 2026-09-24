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Kovancılar'da balkondaki odunlar alev aldı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Karınca köyünde bir binanın balkonunun altında bulunan odunlar henüz belirlenemeyen nedenle tutuştu, itfaiye söndürdü.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 15:15

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 15:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kovancılar'da balkondaki odunlar alev aldı

Kovancılar'da balkondaki odunlar alev aldı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Karınca köyünde bir binanın balkonunun altında bulunan odunlar, henüz bilinemeyen bir nedenle tutuştu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

olayın gelişimi:

Balkonun altında depolanan odunların tutuşmasıyla başlayan alevler, çevrede endişeye neden oldu. Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından henüz net bir açıklama yapılmadı.

müdahale ve son durum:

Sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

ELAZIĞ’DA BİR BALKONUN ALTINDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ.

ELAZIĞ’DA BİR BALKONUN ALTINDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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