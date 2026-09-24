Kovancılar'da balkondaki odunlar alev aldı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Karınca köyünde bir binanın balkonunun altında bulunan odunlar, henüz bilinemeyen bir nedenle tutuştu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

olayın gelişimi:

Balkonun altında depolanan odunların tutuşmasıyla başlayan alevler, çevrede endişeye neden oldu. Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından henüz net bir açıklama yapılmadı.

müdahale ve son durum:

Sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

ELAZIĞ’DA BİR BALKONUN ALTINDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ.